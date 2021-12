Menighet fikk ja til ny moske i Oslo sentrum

Byggeprosjektet er anslått å koste mellom 150 og 200 millioner kroner. Daglig leder i Rabita Djamel Selhi sier til Klassekampen at den viktigste inntektskilden er donasjoner fra medlemmene.

Men onsdag i forrige uke konkluderte byrådet med å overprøve plan- og bygningsetatens beslutning og gi grønt lys for byggeprosjektet. Byrådet begrunner avgjørelsen med at den aktuelle reguleringsplanen er av eldre dato, og lignende dispensasjoner er gitt til andre utbyggere.

Plan- og bygningsetaten viste i sitt avslag til en reguleringsplan for Hausmannskvartalene som skal begrense utbygging i bakgårdene.

Menigheten vil rive den gamle bygningen de eier og bygge et nytt moderne muslimsk kultursenter på samme adresse.

Det Islamske Forbundet Rabita har fått klarsignal til å oppføre sitt nye moskébygg i Calmeyers gate 8 etter at byrådet gjorde om på et avslag fra plan- og bygningsetaten, skriver Klassekampen .

