Skatteetaten om Stortingets skatterapport: – Vi har en annen vurdering

– Dette er en rapport som er bestilt av og levert til Stortinget. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken. Vi har et annet syn.

På spørsmål om hva hun tenker om at Grette-rapporten i stor grad samsvarer med Stortingets eget syn, svarer skattedirektøren:

En slik kostnad kan for eksempel være utgifter til bolig hjemme.

– Får man en fordel av arbeidsgiver, som for eksempel pendlerbolig, skal man betale skatt av den. Skal man slippe å betale skatt, må man ha en fradragsberettiget kostnad, sier hun.

Skatteetaten legger to hovedprinsipper til grunn, opplyser Funnemark.

Knapt et døgn senere avviser altså Skatteetaten dette synet.

I en rapport fra advokatfirmaet Grette, som Stortinget hadde bestilt, heter det at stortingsrepresentanter har rett til gratis og skattefri pendlerbolig selv om de bor gratis på «gutterom» eller «pikerom» hos foreldrene i hjemkommunen.

– Vi registrerer at Grette har en annen forståelse enn oss. Vår forståelse er forankret i lovtekst, forarbeider og langvarig ligningspraksis, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til NTB.

