Nordamerikanske gisler sluppet fri i Haiti

17 amerikanske statsborgere og én canadier ble bortført i Haiti 16. oktober etter at de hadde besøkt et barnehjem i et område som kontrolleres av en av Haitis største kriminelle gjenger. Fem av de kidnappede var barn.

To av gislene ble sluppet fri i november mens ytterligere tre ble frigitt i begynnelsen av desember.

De gjenværende tolv er nå også sluppet fri, opplyser haitisk politi torsdag. Omstendighetene rundt løslatelsen er ikke kjent.

