Chile: En ørken full av giftige klær

I følge nyhetskanalen Aljazeera fraktes 59.000 tonn klær hvert år til frisonen Alto Hospicio i Nord-Chile bare fra usolgte plagg i Europa og USA. Det betyr at haugene vokser med 39.000 tonn i året bare herfra. Og totalen er betydelig høyere. Plagg fra hele verden havner nemlig på «dynga» i verdens tørreste ørken. Ingen vil ta ansvar for å rydde opp.

Miljøproblem

Det kan ta hundrevis av år før klær brytes ned, hvis i det hele tatt. Kommunale avfallsdeponier i USA vil ikke akseptere tekstilene på grunn av de kjemiske produktene som finnes i klærne, skriver New York Post. Derfor sendes de ut av landet.

Klærne har blitt et enormt miljøproblem. Kun 20.000 tonn av den enorme kleshaugen blir videredistribuert på kontinentet.

Det som ikke blir solgt i Santiago eller smuglet og sendt til andre land, forblir nemlig i frisonen. Det er ingens ansvar å rydde opp, og ingen vil betale det det koster for å fjerne tøyet, rapporterer Aljazeera.

Chile Discarded Clothing A large pile of second-hand clothing covers the sand near La Mula neighborhood in Alto Hospicio, Chile, Monday, Dec. 13, 2021. Chile is a big importer of second hand clothing, and unsold clothing gets dumped here. (AP Photo/Matias Delacroix) (Matias Delacroix/AP)

FN har utarbeidet en rapport som peker på klesindustrien som en miljøversting.

«Moteindustrien er allment antatt å være den nest mest forurensende industrien i verden” - rett bak den store oljen, skriver de i en rapport.

Vann og utslipp

Verdens klesproduksjon har i lang tid blitt gransket, og avslørt, når det gjelder dårlige arbeidsforhold, barnearbeid og utslipp av farlige kjemikalier.

Det som imidlertid ikke er like kjent er at i tillegg til å stå for mellom 8 og 10 prosent av verdens karbonutslipp, i følge Insider og FN, er at de bruker store mengder vann i sin produksjon. En FN-rapport estimerer at det går med 7.500 liter vann bare for å lage et par bukser.

Det tilsvarer mengden vann en person drikker på sju år.

Det er UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), som står bak rapporten. UNCTAD ble stiftet i 1964 for å fremme økonomisk utvikling i utviklingsland ved å arbeide for å integrere dem i verdensøkonomien.

Totalt anslår UNCTAD at moteindustrien bruker omtrent 93 milliarder kubikkmeter vann hvert år, nok til å slukke tørsten til fem millioner mennesker.

