Stortingets advokater mener «gutterom-pendling» er skattefritt

– Stortingsrepresentanter som pendler fra foreldrehjem («gutterom»/«pikerom»), har rett på skattefri dekning av pendlerbolig fra Stortinget, dersom vilkårene for pendlerfradrag for øvrig er oppfylt, heter det i en skatterevisjon fra advokatfirmaet.

Rapporten, som er bestilt av Stortinget, ble levert onsdag.

– Skattemessig korrekt

Advokatfirmaet har gått gjennom samtlige kontantytelser og velferdsgoder til stortingsrepresentantene, men har kun tatt stilling til om en ytelse skal være skattepliktig eller skattefri.

Ifølge rapporten har Stortinget håndtert alle ordninger for politikerne skattemessig riktig, men det påpekes at enkeltsaker må gjennomgås.

– Vi har ikke tatt stilling til om representantene har hatt rett til en konkret ytelse eller ikke. Det har ikke vært vårt mandat, sier partner Anders Nordli i Grette.

Enkeltsaker vil imidlertid bli gransket i en separat prosess i samråd med Stortinget, skriver Grette-advokatene.

Strid om Ropstad

Bakgrunnen for at Stortinget ønsket en slik gjennomgang, har vært de mange avsløringene i pressen om stortingsrepresentantenes pendlerboligordning.

Blant annet måtte daværende KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad gå av da det ble kjent at han fikk gratis pendlerbolig mens han hadde folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene.

Skattemyndighetene mener Ropstad skulle ha skattet av dette godet siden han ikke hadde hatt merkostnader til bolig. Det er ikke Grette-advokatene enige i. De mener at en rimelig forståelse av ordlyden i skattelovens pendlerregler taler mot oppfatningen til skattemyndighetene.

– Merkostnad uansett

– Det er vanskelig å se hvorfor boligkostnadene på hjemstedet er relevante. For en representant som bor gratis hjemme hos sine foreldre, vil enhver kostnad til losji på arbeidsstedet være en merkostnad, påpekes det i rapporten.

Skatteetaten er nå i gang med å gjennomgå rapporten.

– Vi er i gang med å lese den og må komme tilbake med våre kommentarer senere, sier medierådgiver Erlend Fossbakken i Skatteetaten til NTB.

Strid om utleie

Grette-advokatene strides også med Skatteetaten når det gjelder skattefri pendlerbolig for stortingsrepresentanter som delvis leier ut sin bolig på hjemstedet.

I rapporten slås det fast at disse ofte har rett til skattefri dekning av pendlerbolig.

– En tolkning som skattemyndighetene har lagt til grunn i lengre tid, der enhver utleie på hjemstedet avskjærer pendlerfradrag, går etter vår mening for langt, heter det i rapporten.

Skattekontroll

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier hun registrerer at det er uenighet når det gjelder sider av pendlerboligordningen.

– Vi har umiddelbart sendt denne rapporten til Skatteetaten, fordi den gjennomfører en skattekontroll, sier hun til NTB.

Hun vil se konklusjonene av skattekontrollen før hun vil si noe om hva slags konsekvenser uenigheten kan få.

– Uavhengig og grundig

Andreassen sier det er en uavhengig og grundig rapport Stortinget har fått.

– Den er et godt grunnlag for en korrekt skattemessig behandling av saker både bakover og framover i tid, sier hun.

På spørsmål om hun tror rapporten vil endre folks oppfatning av Stortinget og politikerne, viser Andreassen til at Stortinget har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå representantenes ordninger for å se om de er rimelig innrettet. Også Riksrevisjonen skal gå gjennom ordningene, samtidig med at administrasjonen skal se til at representanter har fått og får godene på korrekt grunnlag.

– Alle disse tingene er til sammen viktig for tilliten, sier Andreassen.