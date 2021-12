Vänsterpartiet vil ta DNA-prøve av og registrere sexkjøpere

Personer mistenkt for overgrep som kan gi fengselsstraff må i dag avgi DNA-prøve i Sverige, men Vänsterpartiet vil at dette også skal gjelde mistenkte sexkjøpere.

– På denne måten kan for eksempel voldtektssaker, som ofte henlegges av politiet som følge av manglende beviser, gjenåpnes, sier partiets justispolitiske talsperson Linda Westerlund Snecker.

Vänsterpartiet mener at det er en sammenheng mellom sexkjøp og grovere forbrytelser.

Partiet foreslår også at minimumsstraffen for sexkjøp skal heves fra bøter til fengsel, ifølge Sveriges Radio .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!