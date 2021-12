USAs høyesterett har avgjort at aborttilbydere kan saksøke staten Texas

Rettssaken har fokusert på lovens uvanlige oppbygging og om den begrenser hvordan loven kan utfordres i retten. Saken reiste komplekse spørsmål om hvem, om noen, kan gå til føderale domstoler med søksmål om loven – som er den typiske veien å gå for abortrestriksjoner.

Et flertall av dommerne var enige om at søksmål anlagt av aborttilbydere mot Texas-loven skal få gå fram i føderale domstoler.

Dette er før mange kvinner i det hele tatt oppdager at de er gravide.

Saken har pågått i USAs høyesterett i over en måned, og dreier seg om loven i delstaten Texas som gjør abort ulovlig etter at hjerteaktivitet er oppdaget i embryoet – rundt seks uker etter unnfangelsen.

