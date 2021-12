– Vi fikk høre om en kurdisk kvinne på et sykehus i nærheten. Da vi kom dit, var sykehuset omringet av militære. En sykepleier fortalte at kvinnen var gravid, men hadde mistet barnet. Nyrene hennes var også ødelagt. Hun skulle opereres, og sendes tilbake til grensen straks hun var i god nok form.

Norsk-kurdiske Omer har vært i Polen og forteller historien til Vårt Land. Mange av migrantene som har blir funnet på polsk side er i veldig dårlig forfatning, forteller den polske journalisten Ula Idzikowska. Selv om de er svært syke, blir de sendt tilbake over grensa.

Har solgt alt de eier

Migranter fra irakisk Kurdistan har betalt 5.000 dollar for pakker med visum, reise og opphold i Hviterussland i håp om å komme seg videre.

Omer har vært i Polen på vegne av organisasjonen Kurdistan Nasjonalkongress og kurdisk Røde Kors og forteller at området nær grensesonen minnet om en krigssone, med militærbiler og politi som kjørte forbi hele tiden.

Mange av kurderne har solgt alt de eier, og har ikke noe å vende tilbake til. Situasjonen i den selvstyrte kurdiske regionen er vanskelig, med korrupsjon, høy arbeidsledighet og politisk undertrykkelse.

– Mange så et håp om å komme seg til Tyskland. Men nå ser de at det er like håpløst der de har havnet, sier Omer.

Asylsøkere fra Syria er tatt av polsk politi etter at de har krysset gransen. På lapper har de skrevet «Jeg søker asyl i Polen». (Michal Kosc /AP)

Advokater: – Migrantene samles i fengsel

Det har blitt merkbart færre migranter den siste uken, men den humanitære krisen er ikke slutt. Siden juli har et stort antall forsøkt å krysse grensa. Både Polen og EU har omtalt dette som hevn fra Hviterusslands side, etter at EU innførte sanksjoner mot landet.

Forrige uke foreslo EU-kommisjonen å gi Polen, Latvia og Litauen tillatelse til å bruke fire uker på å behandle asylsøknader, i stedet for ti dager som er regelen i dag. Ifølge forslaget skal de tre landene kunne internere asylsøkere i sentre på grensen i opptil fire måneder. Migrasjonsadvokater omtaler dette som «fengsel», skriver NTB.

Mennesker dør i grenseskogene. Onsdag meldte nyhetsbyråene at soldater hadde funnet liket av en mann med ryggsekk og nigeriansk pass. Ti har så langt mistet livet, ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Aktivister leter i skogene

Journalisten Ula Idzikowska har vært i nærheten av Gródek nordøst i Polen siden mandag. Hun forteller om enda flere kontroller og soldater enn tidligere. Aktivister går fortsatt ut i de iskalde skogene for å lete etter flyktninger og migranter som ber om hjelp gjennom apper, men ifølge Idzikowska er det færre som ber om hjelp nå.

– Aktivister er bekymret for at folk ikke klarer å krysse grensen lenger fordi det er flere soldater der, eller de er for redde til å be om hjelp, forteller hun.

Det samme skjedde i månedsskiftet september-oktober. Få ba om hjelp fordi de fryktet å bli sendt tilbake med makt, ifølge Idzikowska.

Belarus Poland Border MAT: Migranter får servert mat og varm drikke nær sjekkpunktet «Bruzgi» på hviterussisk side. (Oksana Manchuk/AP)

– Skjelt ut av lokale

Myndighetene hindrer journalister, hjelpeorganisasjoner og polske europaparlamentarikere å ta seg til grensa.

Mange i området er negative til flyktningene og de som prøver å hjelpe dem, ifølge Omer.

– Vi dro til en landsby der vi hadde hørt at det var noen flyktninger som hadde klart å komme seg over. Folk kom ut av husene og ropte skjellsord til oss, og ba oss komme oss vekk.

Presses til å prøve å krysse grensen

Det skal fortsatt være mellom 2.000-5000 mennesker på hviterussisk side av grensen. Fremdeles ligger det folk i telt, særlig unge menn. Men mange er nå samlet i et logistikksenter for lastebiler i Bruzgi i nærheten av Grodno. Det er frykt for koronautbrudd i bygningen, ifølge Omer.

Fra Grodno mener den hviterussiske journalisten Alliaksei Shota at hensikten med senteret trolig er å fremstå som bedre enn polske myndigheter, og få penger fra FN og andre internasjonale organisasjoner. Samtidig mener han forholdene er bra etter forholdene.

– Det er en organisert leir, selv om det er en stor bygning med en masse soveplasser. Hviterussisk Røde Kors og andre organisasjoner sender mat og vann, og de har tilgang til enkel medisinsk hjelp, sier han til Vårt Land.

Belarus Poland Border HILSER: Hviterusslands president Alexander Lukashenko hilser på et migrantbarn når han besøker lagerhallene som huser migranter nær Grodno. (Maxim Guchek/AP)

– Tvunget til å dra hjem

Shota har sett få flyktninger i byen den siste uken. Noe som også skyldes at myndighetene har begynt å sende dem tilbake. Mange hundre kurdere har blitt fløyet tilbake til Irak. Shota mener dette også har skjedd med makt.

– Ifølge kildene mine, har flere av dem som befant seg i Minsk og ventet på å bli kjørt til grensen, blitt hentet av politi og tvunget til å dra hjem. Hvis du ikke er effektiv i «migrantkrigen» og kan krysse grensen effektivt og dra vestover, trenger ikke myndighetene deg, sier Shota.

Ifølge Shota forsøker folk fortsatt å ta seg over hver eneste natt. Noen av dem under trusler.

– For noen dager siden skrev den russiske avisen Novaja Gazeta at myndighetene hadde gitt en gruppe syriske flyktninger tre dager til å krysse grensen. Hvis ikke, ville de bli sendt tilbake til Syria. De hadde kommet fra Libanon, der de hadde flyktet for et år siden. Så det er en katastrofe for dem å bli sendt tilbake til Assad-regimet.

---

KONFLIKTEN

EU har innført sanksjoner mot Hviterussland og presidenten der, Aleksandr Lukasjenko.

I vår åpnet Hviterussland for at folk fra Midtøsten og Afrika kan fly til Minsk på turistvisum – mot store pengebeløp.

Tusenvis av migranter og flyktninger har siden kommet fra Hviterussland til EU, hvorav over 5.000 til Tyskland i oktober.

Mange er fra krigsherjede land som Irak, Syria, Jemen og Afghanistan.

Migranter har fortalt at de er tvunget tilbake av polske grensevakter etter å ha krysset grensen. Mange bor i provisoriske teltleirer i ingenmannsland langs grensa, blant dem barnefamilier.

Polen har innført en unntakstilstand som innebærer at journalister og hjelpearbeidere har forbud mot å oppholde seg i det aktuelle grenseområdet.

---

