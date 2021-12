Olaf Scholz tatt i ed som tysk statsminister

Hans sentrum-venstre-regjering, bestående av åtte kvinnelige og åtte mannlige ministre, er den første koalisjonen av sitt slag på et føderalt nivå i Tyskland.

Scholz endte med å få 395 av stemmene. Like etter ble han tatt i ed i en kort seremoni hos president Frank-Walter Steinmeier.

Hans sosialdemokratiske parti SPD og de to koalisjonspartnerne, Fridemokratene og De grønne, har til sammen 416 seter i den nye sammensetningen av nasjonalforsamlingen.

Scholz, som er tidligere visestatsminister og finansminister under Angela Merkel, trengte minst 369 stemmer for å sikre seg jobben som statsminister.

