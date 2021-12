Oslo-politiet: Dette banneret er ei ytring, ikkje hatkrim

Det er den islamfiendtlege organisasjonen Stop islamiseringen av Norge (Sian) som i vår hengde opp banneret med teksten «Oslo jihadsenter» på eit aktivitetssenter i Oslo.

Det er konklusjonen frå Oslo-politiet, som har etterforska saka i to omgangar.

– Sian-leiar Lars Thorsen har fått eit førelegg på 6.000 kroner for alminneleg skadeverk. Han har førebels ikkje teke stilling til bota, seier politiadvokat Marianne Aune i Oslo politidistrikt.

Klarer ikkje å bevisa hatkrim

Banneret med påskrifta «Oslo jihadsenter» vart hengt opp på ein eigedom i Groruddalen i vår. Bygget er kjøpt av den kontroversielle muslimske organisasjonen Islam Net.

Politiet har etterforska saka som mogleg hatkrim, men har ikkje klara å bevisa at skadeverket har eit slikt motiv.

Ein grunn er at Lars Thorsen ikkje har villa forklara seg, fortel Marianne Aune.

– Når han ikkje vil forklara seg, har det vore vanskeleg å fastslå kva som er motivet. Ut frå konteksten er det ikkje mogleg for politiet å føra bevis for at skadeverket har eit hatmotiv retta mot muslimar som gruppe. Banneret er eit skadeverk, men også ei ytring, seier Aune.

— Marianne Aune, politiadvokat

Kunne fått fengsel inntil seks år

Rett etter banneret vart hengt opp, la Sian ut eit innlegg på eiga heimeside med tittel «Jihadsenter nei takk».

I innlegget skriv Lars Thorsen at medlemmene i Islam Net er «motborgere», og tek vidare til orde for å «stenge moskeer og deportere de som Muhammed kaller gode muslimer».

GODTEK IKKJE: Sian-leiar Lars Thorsen seier han ikkje vedtek bota, og at saka kan enda i retten. Her frå ei Sian-markering. (Annike Byrde/NTB)

I etterforskinga har politiet lese dette innlegget, og dessutan intervju Thorsen har gjort i media.

Hadde politiet landa på at banneret var i kategorien hatkrim, kunne det hamna i kategorien grovt skadeverk. Det har strafferamme bot eller fengsel inntil seks år.

– Er det ikkje litt enkelt for Thorsen å sleppa hatkrim-straff, berre ved å unngå å forklara seg?

– Dei som er sikta i ei straffesak har ikkje plikt på å lata seg avhøyre, seier Marianne Aune.

— Marianne Aune, politiadvokat

Intervju i Vårt Land førte til gjenopptaking

Under første runde av etterforskinga, klara ikkje politiet å finna ut kven som hengde opp banneret. Dei la bort saka i oktober.

I november tok Sian-leiaren på seg ansvaret for å ha hengd opp banneret, i eit intervju med Vårt Land. Her fortel han detaljert om korleis han og fleire andre hengde opp banneret.

Denne artikkelen var grunnen til at politiet tok opp att etterforskinga.

– Artikkelen i Vårt Land knyt Lars Thorsen direkte til skadeverket, seier Aune.

Sian-leiar vil ikkje vedta forelegget

Vårt Land har kontakta Islam Net for ein kommentar, men har ikkje fått svar.

Lars Thorsen seier til Vårt Land at han har fått førelegget, men at han ikkje vil vedta det.

– No får politiet vurdera om dei meiner saka vil halda i ein rettssal, seier Thorsen til Vårt Land.

Han seier han ikkje ville forklara seg i saka fordi han ikkje hadde tillit til politiet.

Thorsen vart i 2019 domfelt for hatefulle ytringar.

Islam Nets senter i Groruddalen

Islam Net står for ein bokstavtru tolking av islam, og er omstridd.

I mars kunne Filter Nyheter avdekka at Islam Net har kjøpt ein eigedom for nær 60 millionar kroner i Oslo. Iman Aktivitetssenter står som eigar av bygget.

Det planlagde senteret skal mellom anna ha moské, klasserom, ungdomsklubb og produksjonsstudio for misjonsvideoar.

I vår vart eit banner med påskrifta «Oslo jihadsenter» hengt opp på bygget. Politiet har no bøtelagt Sian for å ha hengt opp banneret.

