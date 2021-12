Paven i migrantleir: – Ikke la Middelhavet bli et dødens hav

Søndag skal Frans holde messe for rundt 2.500 mennesker i et konserthus i den greske hovedstaden.

Frans og Johannes Paul II har forsøkt å bidra til forsoning med sine besøk i Hellas, der et stort flertall av befolkningen er ortodokse kristne.

Det forrige pavebesøket i Hellas før dette var mer enn 1.200 år tidligere, ifølge nyhetsbyrået AP. Helt siden den store splittelsen i 1054 har det vært et anstrengt forhold mellom Vatikanet og de ortodokse kirkene lenger øst.

Også under migrantkrisen i 2016 dro paven på besøk til Lesvos. Den gang tok han med seg tre syriske flyktningfamilier tilbake til Roma etter et besøk i den omstridte flyktningleiren Moria. Senere er den blitt erstattet av Mavrovouni-leiren.

Sakellaropoulou takket Frans for å vise støtte, men forsvarte samtidig Hellas' håndtering av migrantene.

– Besøket hans er en velsignelse, sa asylsøkeren Rosette Leo fra Kongo, som bor i leiren. Hun sa at paven har stor innflytelse og kan påvirke folk til å se annerledes på flyktninger.

Over 1.500 migranter har druknet eller blitt meldt savnet i forsøk på å nå Europa så langt i år. Frans advarte mot å la Middelhavet bli et dødens hav – «mare mortuum» på latin.

Han poserte for selfier og ga tommelen opp til en gruppe afrikanske kvinner som sang en velkomstsang.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!