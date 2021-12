Pave Frans hardt ut mot umenneskelig behandling av migranter

Mennesker på flukt fra fattigdom og krig blir utsatt for tortur og slaveri, framholdt paven da han fredag talte under en messe i Nikosia på Kypros.

– Det minner oss om historien i forrige århundre, til nazistene, til Stalin, og vi lurer på hvordan dette kan ha skjedd, sa paven.

– Det som skjedde da, skjer nå, la han til.

– Det finnes steder med tortur, mennesker som blir solgt. Jeg sier det fordi det er mitt ansvar å åpne øynene deres. Vi ser det som skjer, og det verste er at vi er blitt vant til det. Å bli vant til det er en meget alvorlig sykdom, sa paven videre.

Full kirke

Kristne fra Midtøsten, Afrika og Asia fylte benkeradene i kirken, som ligger like ved buffersonen mellom den tyrkisk-kypriotiske og gresk-kypriotiske delen av øya.

Under messen takket paven for alle vitnesbyrdene han har fått fra mennesker fra ulike deler av verden under sitt besøk på Kypros.

– Det at dere er til stede, migrantbrødre og -søstre, er svært viktig, sa paven og uttrykte håp om en verden uten murer mellom mennesker, der alle kan være stolte av sin egenart og individualitet.

– Vi bør ikke være redde for forskjellene mellom oss, men for trangsyntheten og fordommene som kan hindre oss i å møte hverandre på ekte og reise sammen, sa pave Frans.

Til Lesvos

Pavens besøk på Kypros har vært sterkt preget av hans engasjement for verdens flyktninger og migranter. Denne helgen besøker han Hellas, der han blant annet skal innom øya Lesvos.

Der er tusenvis av asylsøkere innkvartert i en lukket leir etter at den sterkt kritiserte Moria-leiren brant ned.

Under besøket på Kypros har paven gitt beskjed om at han vil ta med 50 asylsøkere til Italia. Blant dem er ti personer som har sittet fengslet, samt to asylsøkere fra Kamerun som i månedsvis har bodd i et telt i buffersonen på øya, uten mulighet til å komme videre.

Da Pave Frans ankom Aten, ble han den andre paven som har satt sine bein i byen siden middelalderen.

I løpet av dagen skal han treffe statsminister Kyriakos Mitsotakis og erkebiskop Ieronymos, lederen for den ortodokse kirken i Hellas.

Forrige gang en pave besøkte Aten, var da Johannes Paul II var i byen i 2001. Det forrige pavebesøket før dette var før det store skismaet i 1054 – splittelsen mellom katolske og ortodokse kristne.

