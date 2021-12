Så mye koster det å vaksinere Norge

Prisen for én dose som settes i en norsk arm: Cirka 520 kroner.

Til sammen har staten har brukt mer enn 2 milliarder kroner på innkjøp av koronavaksiner i Norge så langt i år, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Vårt Land.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet vil imidlertid ikke ut med hva en enkelt vaksinedose koster i innkjøp. Dette betrakter departementet som konfidensiell informasjon.

De statlige vaksinekronene

Her er summene som er bevilget til vaksine og vaksinering så langt. Tallene kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet:

2020: 1 milliard kroner bevilget til covid-vaksiner.

2021: 3,77 milliarder kroner til vaksiner. Regjeringen har dessuten foreslått en tilleggsbevilgning på 528 millioner kroner, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

2022: 3,2 milliarder kroner foreslått til innkjøp og vaksinasjon.

Totalt 8,5 milliarder kroner er brukt og skal brukes av statlige penger på vaksine og vaksinering i kommunene, helseforetakene og Svalbard.

Vel 500 kroner for hver dose

Onsdag denne uken var vel 8,6 millioner doser satt på nordmenn. Samme dag ba statsminister Jonas Gahr Støre om at det blir satt 400.000 doser hver uke fram til jul. Skjer det, vil vel 10 millioner doser bli satt i år.

Ut fra disse tallene viser vårt regnestykke at hver vaksinedose koster rundt 520 kroner. De som har fått booster-dose har da fått vaksine for rundt 1.660 kroner.

Redusert BNP

– Når du ser hva pandemien har kostet både Norge og andre land i ett og et halvt år, er disse summene bare småpenger, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til P4 som presenterte de første tallene.

I april anslo koronakommisjonen at pandemien og smitteverntiltakene ville føre til en reduksjon i Norges bruttonasjonalprodukt på 330 milliarder kroner fra 2020 til 2023, sammenlignet med hvordan økonomien ville klart seg uten korona.

– Når vi ser at effekten av vaksineringen er at de fleste av oss kan leve normale liv, så tror vi at det vi har brukt på vaksiner, er en meget god investering, sier Nakstad.

Antall vaksinerte i Norge

4.240.651 personer fått første dose.

3.832.142 personer har fått andre dose.

541.222 personer har fått tredje dose.

Totalt er det satt 8.614.015 doser pr. 1. desember.

Kilde: Folkehelseinstituttet/NTB

Kommuner har brukt nærmere 2 milliarder

Kommunene anslår at de vil bruke 1,9 milliarder utgiftskroner til vaksinering i år, viser tall fra Kommunesektorens organisasjon (KS). Tallet tar utgangspunkt i to doser for fullvaksinasjon. En tredje «boosterdose» er ikke tatt med i tallet.

Oslo kommune regner med at de alene vil ha vaksineutgifter på om lag 575 millioner kroner i år, opplyser kommunen til Vårt Land. Staten har dekket 27 prosent av disse, men kommunen forventer å få alle utgifter dekket.