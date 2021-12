Canada forbyr homoterapi

Å utsette andre for konverteringsterapi kan ifølge lovforslaget straffes med opptil fem års fengsel.

Lovforslaget omfatter også forbud mot å tvinge mindreårige til å underlegge seg konverteringsterapi og forbud mot å sende mindreårige til utlandet for å gjennomgå terapi der.

Onsdag kunne man se liberale parlamentsmedlemmer krysse midtgangen, for å håndhilse og klemme sine konservative kolleger, ifølge CBC News .

