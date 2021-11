KrF: Nå haster det at Norge innfører karantene eller flystans fra land sør i Afrika

EU-kommisjonen foreslo tidligere fredag stans i all flytrafikk fra land sør i Afrika i forbindelse med den nye koronavirusvarianten som er oppdaget i området.

Storbritannia, Italia og Tyskland har nå innført dette.

– På to uker har den nye varianten blitt dominerende i disse landene, det viser at tiden er helt avgjørende for å stoppe mutanten, sier Ropstad, som nå er partiets justispolitiske talsperson.

Det er ikke direktefly fra de seks landene Sør-Afrika - Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe og Botswana - til Norge.

[ Frykter for utfallet om Ida (10) får korona ]

– Ingen er trygge før alle er trygge

KrF har gjennom pandemien en rekke ganger sagt at vaksinasjonsgraden må opp i hele verden, og ikke bare i de vestlige landene. Ropstad ber Norge og andre høyinntektsland om å sørge for at flere vaksiner nå går til de afrikanske landene.

– Egoisme er det den beste oppskriften for å forlenge pandemien, ikke å stoppe den. Ingen er trygge før alle er trygge, sier han.

Mens Afrika i slutten av oktober hadde fullvaksinert 6 prosent av befolkningen, hadde 70 prosent av høyinntektslandene vaksinert mer enn 40 prosent av egen befolkning.

FHI jobber med risikorapport

Det er usikkert om den nye virusvarianten B.1.1.529, som har minst 30 mutasjoner i spikeproteinet, vil gjøre folk sykere enn tidligere varianter, og om vaksinene vil virke dårligere på den. Dette blir nå kartlagt i Sør-Afrika.

Det norske Folkehelseinstituttet jobber på eget initiativ med en risikorapport, som trolig vil foreligge i løpet av helgen. De opplyser at de er i gang med å tenke på tiltak for å hindre spredning av varianten, men at det er for tidlig å si hva som er relevant.

NTB har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar til om det er aktuelt med innreisetiltak i Norge, men har foreløpig ikke fått noe svar.

[ Unngår smitteverntiltak blant barn og unge av én viktig grunn ]