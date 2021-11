Kongelig besøk da synagogen i Oslo markerte 100 år

Synagogen var Norges første ikke-kristne gudshus siden vikingtiden da den ble innviet i 1920.

100-årsmarkeringen er en feiring både av dem som bygget synagogen, synagogelivet og hele det jødiske samfunnet i Norge.

Feiringen skulle ha skjedd i mai i fjor, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Torsdag deltok både kongen og kronprinsen på markeringen, og kong Harald fikk overrakt den nye norske oversettelsen av bønneboken Siddur, som regnes som en av jødedommens viktigste hellige tekster.

Det er for øvrig en tradisjon å be for kongen og Norge hver uke, og kongebønnen er den eneste som blir lest på både norsk og hebraisk.

Også barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) var til stede. Overrabbiner Michael Melchior holdt hovedtalen.