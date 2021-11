Høyre slakter SV-grep: – Dette er oljepengebruk på speed

Hun forklarer at SV i stedet vil bruke inntektene fra olje og gass til å investere i utslippskutt og utvikling av ny grønn teknologi.

– Anklagene om økonomisk uansvarlighet klinger hult etter at Høyre hodeløst har kastet penger etter oljeselskapene gjennom oljeskattepakken. Gjennom enorme skattesubsidier til oljeselskapene har man gjort det lønnsomt å overinvestere i det som antakelig blir ulønnsomme prosjekter, sier Kaski.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener derimot at Høyres argumentasjon ikke henger på greip.

– Hvis det er sånn at SV er mot handlingsregelen og ikke har lyst til å forholde seg til den, så hadde det vært en ærligere sak å bare si det, sier Bru.

Hun stempler grepet som «kreativ budsjettriksing» og viser til at pengene i stor grad vil havne i oljefondet i stedet hvis olje- og gassprodusentene slipper den nye avgiften, ettersom de da vil få større overskudd som de må skatte av.

Dette vil ifølge SV gi staten inntekter på 21 milliarder kroner i 2022 – penger som skal sluses inn i et nytt omstillingsfond. Etter 2022, når avgiften har fått full effekt, vil det bli snakk om inntekter på 43 milliarder kroner i året.

Det SV foreslår, er en produksjonsavgift på 50 kroner per fat olje og 160 kroner per kubikkmeter gass.

Ifølge Bru er det nemlig ingen tvil om hva SV egentlig gjør: De forsøker å lure seg unna handlingsregelen og øke oljepengebruken. Men i stedet for å si det rett ut, forsøker de å kamuflere det.

