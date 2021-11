Tiltaket er et svar på krisen på grensen mellom Hviterussland og Polen, der migranter og flyktninger fra krigsherjede land i Midtøsten er strandet.

– Vi foreslår regler for å svarteliste alle typer transport som er involvert i smugling av migranter, skriver EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på Twitter.

Forslaget ble lagt fram for EU-parlamentet og ministerrådet og ventes å bli godkjent i løpet av de nærmeste dagene.

Får ikke lease fly

EU vil også forby Hviterusslands statlige flyselskap Belavia å lease jetfly fra selskaper med base i EU.

– Flesteparten av Belavias fly er leaset fra selskaper i EU. Dette vil det bli en slutt på når beslutningen er tatt, noe som er nært forestående, opplyste president Charles Michel til EU-parlamentet.

EUs utenriksministre ble i forrige uke enige om å utvide sanksjonene mot Hviterussland til å omfatte personer, organisasjoner og selskaper som utnytter migranter til politiske formål. Hvem som kommer til å bli rammet, er uklart. De som står på listen, kan ikke få visum til EU og kan få kontoer de måtte ha i EU sperret.

Norge har sluttet seg til sanksjonene.

– Presser Europa

EU mener Hviterussland har bidratt til å få migrantene til landet for å legge press på Europa. Migrantene ønsker å komme seg til land som Tyskland, men blir altså stående fast på grensen mot Polen og Litauen. Flere migranter skal ha omkommet.

Sårbare mennesker blir brukt i et hybridangrep mot Europa, hevdes det. Dette skal være hevn for at EU har straffet Hviterussland på grunn undertrykkingen av motstandere av Aleksander Lukasjonekos styre.

Von der Leyen skriver at EU-kommisjonen samarbeider med flere land og at det har gitt resultater. Flere flyselskaper har stanset reisende til Hviterussland, og Irak har tatt til tilbake 432 av sine borgere.

EU samarbeider med FN-organisasjoner for å hjelpe migrantene som står fast i Hviterussland, ifølge EU-kommisjonens president.

– Vil destabilisere

Von der Leyen opplyser dessuten at EU koordinerer sine sanksjoner med USA, Canada og Storbritannia.

– Dette er ingen migrasjonskrise. Det er et autoritært regimes forsøk på å destabilisere sine demokratiske naboer, sa von der Leyen til EU-parlamentet.

Samme dag sa hviterussiske myndigheter at 118 migranter er fløyet ut av landet, og at flere står for tur. Det ble ikke oppgitt hvor de blir sendt. Ifølge innenriksdepartementet bidrar flere lands ambassader, inkludert Syria og Irak, til å ordne transport for sine statsborgere.