VG: Norge henter foreldreløst barn som har oppholdt seg i Syria-leir

Hun sier saken har vært høyt prioritert etter at norske myndigheter i vår ble kjent med saken.

Barnet, som er overført fra kurdiske selvstyremyndigheter til norsk personell fra UD og Forsvaret, er på vei mot Norge via Irak.

Avisens kilder opplyser at operasjonen ble gjennomført mandag i byen Qamishli, i Rojava i Nord-Syria.

– Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger. Barnet er under skolealder og skal til Norge, sier Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekrefter til VG at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria.

