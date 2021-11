Årets brobyggerpriser går til Kirkenes Verdensråd ved generalsekretær Ioan Sauca, til den moderate islamske lederen Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa og til stifter og leder av Det religiøse fredsinitiativet, rabbiner Michael Melchior.

Møter motstand

– Alle de tre mottakerne er i Norge nå. De kommer mandag kveld for å ta imot prisen sammen. Det har ikke vært lett å bidra til at de skulle møtes. Mange krefter har jobbet for at det ikke skulle skje, og jeg har hørt at det planlegges demonstrasjon. Derfor er det stort at de likevel, tross motstand blant sine egne, velger å møte opp, sier Aamir J. Sheikh, leder for 14. august-komiteen, til NTB.

Komiteen står bak tildelingen av brobyggerprisen, som i år har fått en del kritikk.

Bygge ned hat

Sheikh sier alle har ansvar for å ta ansvar for sine egne holdninger.

– Det er blant annet ganske mye hat som spres blant grupperinger med religiøs tilhørighet. Der mener vi lederne har et spesielt og felles ansvar for å bidra til at slik hat ikke spres, og at man viser hverandre respekt. De har jo et fellesskap i at de ber til samme gud og ser seg selv som barn av Adam. Hvorfor da så mye konflikt og hat, spør han.

