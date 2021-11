To av de 17 misjonærene som ble tatt til fange i Haiti er løslatt

Den væpnede gjengen ved navn 400 Mawozo har kontrollen i området i Haitis hovedstad Port-au-Prince der misjonærene ble bortført. Justisminister Liszt Quitel bekreftet kort tid etter kidnappingen at 400 Mawozo står bak.

