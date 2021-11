Israelske medier: Palestiner skutt etter å ha drept israeler i gamlebyen i Øst-Jerusalem

Skytingen søndag er det andre angrepet i Jerusalems historiske gamleby på kort tid. Onsdag ble en palestinsk 16-åring skutt og drept etter å ha knivstukket to israelske politibetjenter. Begge ble innlagt på sykehus.

Skytingen skjedde i nærheten av Vestmuren, også kalt Klagemuren, i gamlebyen i Øst-Jerusalem søndag formiddag. Like ved Vestmuren ligger al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på høyden Haram al-Sharif, også kjent som Tempelhøyden.

Hamas, som styrer den palestinske Gazastripen, hyller angrepet som «en heltemodig operasjon», og skriver i en uttalelse at det fortsatt er legitimt å drive motstandskamp med alle midler «inntil den sionistiske okkupasjonsmakten er drevet ut fra alle våre hellige steder og alle våre områder».

De to sivile israelerne som ble angrepet, ble begge kjørt til sykehus. Den ene, en mann i 30-årene som ble skutt i hodet, døde senere av skadene. For den andre mannen, en 46-åring, er tilstanden alvorlig.

Avisa Haaretz skriver søndag formiddag at gamlebyen i Øst-Jerusalem nå er sperret av.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!