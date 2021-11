Rasmus Hansson: – Stortingspresidenten bør trekke seg

– Hun har vel ikke gjort noe mer galt enn andre, men hun sitter i landets nest høyeste verv. Den som sitter der, må ta ekstra mye ansvar og vise at nå skal vi ha slutt på den lettvinte misforståelseskulturen med privilegier på Stortinget. Hun bør vise det med å trekke seg, sier Rasmus Hansson til NRK.

Det var tirsdag kveld at Adresseavisen skrev at Eva Kristin Hansen (Ap), som ble valgt til stortingspresident i oktober, i 2014 etablerte seg med sin mann i deres felles bolig på Ski, 29 kilometer fra Oslo. Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel. Reglene krever at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig.

I en epost til Adresseavisen beklaget Hansen.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skrev hun.