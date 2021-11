Ungdommer mindre lykkelige enn før

Den viktigste forklaringen på fallet i lykkefølelse er at de unge voksne oppgir å være bekymret for fremtiden, særlig med tanke på jobb og økonomi.

– Vi hadde ikke regnet med at de unge skulle synke under de eldre i opplevd livskvalitet og lykkefølelse, sier Hellevik.

Han har forsket på lykke siden 1985, og viser til at vi tidligere har brukt å være på vårt mest lykkelige når vi er rundt 30 år gamle.

– Nedgangen i lykkenivå for personer mellom 15 og 39 år er særlig overraskende fordi ungdommer tradisjonelt har pleid å score høyere enn eldre på lykkefølelse, sier Hellevik.

Forskningen baserer seg på spørreundersøkelsen Norsk Monitor, som siden 1985 har kartlagt over 70.000 nordmenns livskvalitet.

I gruppen 15 til 24 år er fallet på 11 prosentpoeng. Til sammenligning har lykkefølelsen for gruppen over 60 år bare falt med 1 poeng.

Tallene viser at lykkenivået til ungdommer og unge voksne har falt markert de siste årene. Personer mellom 25 og 39 år har hatt en nedgang på 14 prosentpoeng i lykkefølelse og livskvalitet fra 2009 til 2019.

– Det er tydelig at det skjer noe med de unge, som det er all grunn til å ta på alvor, sier samfunnsforsker og professor emeritus Ottar Hellevik ved Universitetet i Oslo til NRK . Han har sammen med Tale Hellevik analysert data fra en stor undersøkelse om livskvalitet blant nordmenn.

