SV vil øke skattene med over 20 milliarder kroner

Partiet ønsker å øke formueskatten med 14,7 milliarder og inntektsskatten med 7,3 milliarder. Folk som tjener under 600.000 vil få skattekutt, mens de som tjener mer vil i snitt få økt skatt. De som tjener over en million vil få en betydelig skatteøkning med SVs opplegg.

SV foreslår å øke både inntektsskatten, formuesskatten og utbytteskatten. Partiet ønsker at folk med de største formuene og aksjeinntektene skal bidra mer til fellesskapet.

