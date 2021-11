Rundt 1.000 afghanere til Norge etter Kabuls fall

Blant disse er over 500 personer tilknyttet Forsvaret. Ellers dreier det seg om 69 lokalt ansatte ved ambassaden, 80 Nato-ansatte, 98 menneskeretts- og sivilsamfunnsforkjempere og 25 barn uten kjente foreldre på flyplassen.

Etter evakueringen fra flyplassen i Kabul i i august er det kommet flere afghanere via andre land til Norge. I alt har 793 afghanere fått status som overføringsflyktninger etter innspill fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, melder UDI.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!