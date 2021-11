I krangel med naboen blir det at vi er kristne brukt mot oss

Vi har dessverre kommet opp i en uoverensstemmelse med naboene våre. Nå har det utviklet seg til en vond krangel som vi gjerne skulle vært foruten. Det at vi går i kirken blir brukt mot oss. Naboene sier de hadde forventet bedre av oss som er kristne. Men vi mener rett skal være rett – og synes de er urimelige. Egentlig mener vi at vi har loven på vår side og vurderer å ta kontakt med en advokat. Men vi ønsker jo ikke å bli uvenner med naboene. Bør vi bare vende det andre kinnet til?

Hilsen usikre pensjonister.

Kjære pensjonister

Jeg velger å begynne med å reflektere litt over uttrykket «å vende det andre kinnet til». Dere sikter til det som står i Matteus evangeliet i kapittel 5 der Jesus sier: «Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til». Ofte har dette blitt tolket slik dere antyder med at man skal finne seg i urett. Men er det så sikkert at det er slik det er ment? Jesus innleder med å si: «Dere har hørt det er sagt: øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere…» Så kommer han med dette som jeg lurer på om vi noen ganger forstår litt for defensivt.

[ «Er jeg gift med kona mi eller svigermor?» ]

Det å gi et slag på høyre kinn ble betraktet som en ydmykelse, og var en vanlig irettesettelse av barn og slaver på Jesu tid. Det var ikke egnet til å volde skade, men skulle fremkalle en reaksjon. Dersom reaksjonen ble å vende det andre kinnet til, er det ikke like lett for den som slo, å slå en gang til. Vedkommende må i så fall bytte hånd og blir overrasket av å bli invitert til en mer likeverdig kamp som plutselig ikke er så ovenfra og ned. Kan det være at Jesus mener at dersom noen behandler deg som en mindreverdig, så skal du ikke finne deg i det, men kreve en likeverdig behandling? Hvis du skal fortsette å slå, så møt meg som en likemann! Det å vende det andre kinnet til, blir da å stå oppreist og invitere til å løse utfordringen som likeverdige parter, uten å trappe opp konflikten. Altså en mer fredelig metode enn øye for øye og tann for tann, som Jesus oppfordrer oss til å ta avstand fra.

Hvilken kamp er det viktigst for dere å kjempe? Noen ganger er det nødvendig å stå i et ubehag i en tid for å få det bedre på lengre sikt. — Eli Landro

Hvordan kan dette anvendes inn i deres situasjon med naboene deres? En uenighet har blitt til en vond krangel, og de angriper dere med å si at de hadde forventet bedre av dere som kristne. Det er ikke vanskelig å forstå at et slikt utsagn må oppleves som et ydmykende slag på kinnet. Hvordan kan dere da vende det andre kinnet til og ikke finne dere i å bli behandlet som dumsnille mindreverdige? Dere sier ikke noe om hva saken handler om, og jeg kan uansett ikke vite hva som objektivt sett er rett eller galt. Dere skriver bare at dere mener dere har loven på deres side. Og kanskje nettopp fordi dere er kristne, så ønsker dere å undersøke hva som er rett i dette tilfellet gjennom å få hjelp av en advokat. Jeg tenker det vil være redelig av dere å si fra om disse tankene deres til naboene. Kan det hende at det ville være å vende det andre kinnet til? At dere på den måten tar dem på alvor, ved å si dere enige i at dere gjerne vil gjøre det som er rett og oppføre dere som gode samfunnsborgere. Si noe om at dere synes det er så krevende å finne ut av den leie konflikten dere mellom, at dere ønsker å konsultere en advokat for å finne en løsning. Da møter dere dem som likeverdige, uten å gå med på å manipulere tilbake.

Vi må godta vår smerte, forandre på det vi kan – og le av resten. — Per Fugelli

Kanskje er situasjonen så fastlåst at det ikke er mulig for dere å få naboene deres i tale på denne måten. Det er nok også en mulighet for at de vil oppleve det som en opptrapping dersom dere tar kontakt med en advokat. Hvor viktig er det for dere å få rett i denne saken? Er det mulig å finne en gylden middelvei? Hvilken kamp er det viktigst for dere å kjempe? Noen ganger er det nødvendig å stå i et ubehag i en tid for å få det bedre på lengre sikt.

[ «Mannen min tar for mye plass» ]

Jeg tror altså ikke at det å vende det andre kinnet til betyr at dere skal finne dere i en urett, men forsøke å finne en måte å møte motparten på en fredelig og likeverdig måte. Jeg håper dere finner en god måte som kan bevare et så godt naboskap som mulig midt i en ufullkommen verden.

Vennlig hilsen Eli Landro