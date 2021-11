Viktige punkter fortsatt med i nytt utkast i Glasgow

Det foreløpig siste utkastet ble som varslet offentliggjort lørdag morgen. Her blir landene fortsatt oppfordret til å skjerpe sine nasjonale utslippsmål innen utgangen av 2022.

Dette er tre år tidligere enn det Parisavtalen i utgangspunktet legger opp til. Mange land har også skjerpet sine målsettinger i år.

I utkastet bes landene om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten utslippsbegrensninger – «unabated coal power» – samt «ineffektive» subsidier av fossil energi. Formuleringen ligner på den som ble brukt i det forrige utkastet fredag. Ordbruken framstår likevel som noe svakere.

«Unabated coal power» er et uttrykk som brukes om kullkraftverk uten fangst og lagring av CO2 (CCS).

– Helt avgjørende

En ny innskjerping av de nasjonale klimamålene neste år blir regnet som svært viktig for å fortsatt ha en mulighet til å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Å holde denne målsettingen «i live» er en viktig ambisjon for det britiske vertskapet på klimatoppmøtet.

Danmarks klimaminister Dan Jørgensen mener det er helt avgjørende at punktet om innskjerping i 2022 blir med i teksten.

– Hvis vi ikke har den muligheten, så er døren lukket. Da kan vi ikke lenger gå rundt og innbille oss at det er noen sjanse for å nå 1,5 grader, sier Jørgensen til nyhetsbyrået Ritzau.

I det nye utkastet er det ikke spesifikt nevnt finansiering knyttet til det som kalles «tap og skade», ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette har vært et viktig krav fra utviklingsland på klimamøtet.

– Betydelige forbedringer

Bellona-grunnlegger Frederic Hauge har lørdag dykket ned i den delen av teksten som dreier seg om kvotehandel.

Inntrykket hans er at det på dette området er en forbedring fra fredagens utkast. Faren for såkalt dobbeltteling – at samme utslippskutt brukes av flere land til å oppfylle utslippsmål – ser ut til å være borte.

– Alt i alt er det betydelige forbedringer, sier Hauge til NTB.

Norge har hatt en ledende rolle i forhandlingene om kvotehandelen i Glasgow. Landene på møtet har hatt ulike oppfatninger om hvor strenge reglene for kvotehandelen bør være.

Kvotehandel innebærer at rike land kan betale fattige land for å kutte utslipp – og deretter bruke dette kuttet til å oppfylle egne klimamål.