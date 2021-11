Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt på klimatoppmøtet

Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav ønsket i stedet ordlyden «fase ned». Dette ble godtatt, og dermed kunne avtalen vedtas, én dag etter at klimamøtet egentlig skulle vært avsluttet.

I utkastet til slutterklæring var det en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten fangst og langring av CO2.

I tillegg til selve slutterklæringen ble det også enighet om nye regler for handel med klimakvoter i tråd med Parisavtalen. Norge og Singapore har hatt ledende roller i forhandlingene om dette temaet i Glasgow.

Dermed kunne landene på møtet klubbe gjennom slutterklæringen, som har fått navnet Glasgow Climate Pact. Et av de viktige punktene i avtalen er at landene bes om å skjerpe sine nasjonale utslippsmål allerede neste år.

Flere av de andre landene var sterkt kritisk til at India ville endre en formulering om å «fase ut» kullkraft. Forslaget ble likevel godtatt.

