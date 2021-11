– Selv i krigssoner er det vanligvis FN-observatører til stede. Men her slipper ingen inn, sier den polske journalisten Ula Idzikowska til Vårt Land.

Ikke engang hjelpeorganisasjoner slipper inn i den tre kilometer brede sonen langs grensen til Hviterussland, som de polske myndighetene har sperret av.

– Det som skjer der inne, er fullstendig skjult for verden. En kollega klarte å komme seg inn i det avsperrede området. Hun var kanskje 300 meter fra grensen, likevel kunne hun ikke se noe som helst, fortsetter hun.

[ Fanga i grenseland i over 40 dagar - fire døde av utmatting ]

«Vi kommer til å dø i Hviterussland»

Idzikowska har tilbrakt en uke ved grensen. Hun har vært med aktivister på aksjoner der de prøver å finne flyktninger i skogene på den polske siden av grensen ved hjelp av GPS. Blir de funnet av grensevakter, blir de fleste sendt tilbake uten å få søke om asyl.

– De er livredde for å bli sendt tilbake til hviterussisk politi og soldater. «Ikke Hviterussland, ikke Hviterussland! Vi kommer til å dø der», sier de, forteller Idzikowska. Aktivistene må være uhyre forsiktige.

De kan ikke hjelpe med annet enn det aller nødvendigste, og så forlate dem der de fant dem. Å hjelpe folk videre, betyr tiltale for menneskesmugling.

TRØST: Journalist Ula Idzikowska trøster en kvinne som forteller at mannen hennes ble slått og bitt av hunder på den hviterussiske siden. (Karol Grygoruk/RATS Agency)

Redde og gråtende migranter

– En kveld fant vi en familie med irakiske kurdere. De hadde ikke sko på seg, og satt på bakken i kulda. Kvinnene var så redde at vi måtte holde rundt dem. Mennene gråt også. Det eneste vi kunne gjøre for dem, var å gi dem soveposer. En kvinne som selv var i svært dårlig form, pekte på mannen sin og fortalte at han både hadde blitt slått av politiet og bitt av hunder på den hviterussiske siden. En fem år gammel jente hadde epilepsi.

[ – Gjødselsgiganten Yara bør bli værende i Hviterussland for at vestlige land kan påvirke regimet ]

– Vi forstod ikke hva tolken sa, før han viste fram medisinene hun trengte. Takket være organisasjonen «Leger på grensen» fikk vi tak i medisiner til jenta. Senere fikk vi gode nyheter om at familien hadde kommet seg til Tyskland, forteller hun.

Aktivistene bistår også med medie-intervensjoner, der flyktninger ber om asyl foran kamera. De hjelper også til med å skaffe interim-dokumenter fra EUs menneskerettsdomstol, som nå trengs for å søke om asyl og ikke bli sendt rett tilbake. De fleste av disse aksjonene har vært vellykkede, men Idzikowska forteller at noen homofile tenåringer fra Syria nylig ble sendt tilbake til tross for dokumentene.

ASYLBØNN: Flere medier møter migrantene i skogen på den polske siden av grensa. Foran kamera ber de om asyl (Karol Grygoruk/RATS Agency)

Ønsker ikke hjelp utenfra

Selv om EU-kommisjonen har foreslått at Polen bør be om hjelp fra det europeiske grensebyrået Frontex, insisterer myndighetene på å takle det selv.

– De sier at de har nok styrker til det. Men en soldat vi traff, sa det motsatte, at det ikke er nok folk nå, og at mange grensevakter er sykmeldt på grunn av arbeidspress. De har brakt inn soldater fra hele Polen. De er dårlig betalt, og må sove i telt i en uke. Ofte blir de bedt om å bli enda lengre. Situasjonen er tøff for alle nå, sier Idzikowska.

---

KONFLIKTEN

EU har innført sanksjoner mot Hviterussland og presidenten der, Aleksandr Lukasjenko.

I vår åpnet Hviterussland for at folk fra Midtøsten og Afrika kan fly til Minsk på turistvisum – mot store pengebeløp.

Tusenvis av migranter og flyktninger har siden kommet fra Hviterussland til EU, hvorav over 5.000 til Tyskland i oktober.

Mange er fra krigsherjede land som Irak, Syria, Jemen og Afghanistan.

Migranter har fortalt at de er tvunget tilbake av polske grensevakter etter å ha krysset grensen. Mange bor i provisoriske teltleirer i ingenmannsland langs grensa, blant dem barnefamilier.

Polen har innført en unntakstilstand som innebærer at journalister og hjelpearbeidere har forbud mot å oppholde seg i det aktuelle grenseområdet.

---

[ LHBT-frie soner i Polen: Norge strupte pengesekken. Da var det noen som snudde ]

Utnyttes i propaganda

I Grodno, 15 kilometer fra den andre siden av grensen, sitter den hviterussiske journalisten Alliaksei Shota. Han forteller at de eneste som slipper inn på hviterussisk side, er regimestyrte medier og hjelpeorganisasjoner som skal produsere bilder og videoer som kan brukes i propaganda.

– I går kom flere parlamentsmedlemmer til grensen. De hadde med seg vann og mat. Det var åpenbart at de ville vise verden at de hviterussiske myndighetene er gode mennesker og ønsker å hjelpe, mens de forferdelige polske myndighetene ikke vil slippe dem inn, sier han.

Liten sympati lokalt

– Det er en masse migranter her nå. Ikke bare langs grensen, men også i de nærmeste landsbyene. Noen prøver å overnatte i hus som er forlatt, eller der eierne ikke er hjemme. Det er svært mange i gamlebyen og kjøpesentrene. Mange er familier som vil kjøpe mat og vann og komme seg til grensen, forteller Shota.

Grensevakter har flere ganger kjørt et stort antall mennesker til grensen i busser og lastebiler. Andre kommer seg dit på egen hånd. En taxi kan ta en familie til nærmeste landsby, ti kilometer unna. Så går de det siste stykket. Få i Grodno snakker engelsk, og det er lite samhandling mellom lokalbefolkning og migranter.

De møter heller ikke særlig velvilje.

[ Russland har blitt et samlingspunkt for de som vil velte en verden de mener har forfalt moralsk. Putin er forklaringen ]

– Hviterussere er dessverre lite tolerante mot utlendinger. Mange er redde for at de vil bli værende her i uker og måneder, og for at de vil begynne å bryte seg inn i hus, og ta høner og husdyr. Inntrykket deres av folk fra Midtøsten, er at alle er terrorister. Derfor er det få som bryr seg om det som skjer, sier han.

BETENT: En kurder viser sår fra mishandlingen han fikk av politiet på hviterussisk side. Sårene er betente. (Karol Grygoruk/RATS Agency)





KURDERE: En kurdisk familie har søkt ly bak en trestamme. Flere mangler sko, og sitter på bakken i kulda. En fem år gammel jente har epilepsi. (Karol Grygoruk/RATS Agency)

Blir utnyttet av taxisjåfører og grensevakter

Inntrykket er at både taxisjåfører og grensevakter forsøker å tjene så mye de kan på flyktningene og migrantene.

– Sjåførene tar mye mer betalt enn det vanligvis koster å komme seg til grensen. Så vidt jeg vet, selger både taxisjåfører og grensevakter dem vann til svært høye priser.

Shota forteller at det tidligere har hendt at folk som har vært for trette til å prøve å komme seg over grensen etter å ha tilbrakt uker i kulda uten mat og vann, har fått lov å dra tilbake til Minsk eller andre byer. Grensevaktene har tatt opptil 400 dollar for å la dem ta en taxi, mens sjåføren har fått 150.

– Det som skjer nå, virker såpass velorganisert, og myndighetene virker såpass interessert i å få bilder ut til verden av gråtende barn og folk som fryser i de iskalde skogene. Så jeg tror ikke de vil tillate noen å dra nå. Alt sammen for å legge mer og mer press på Polen, EU og NATO. De befinner seg virkelig i en felle, sier han.