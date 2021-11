Ni personer siktet for menneskesmugling i Drammens-området

– Vi kan bekrefte at flere personer er pågrepet og nå siktet i en sak som omhandler organisert menneskesmugling. Menneskesmugling kan innebære at noen med forsett hjelper en utlending til å flytte til et land der man ikke har oppholdstillatelse eller statsborgerskap, sier enhetsleder Torill Sorte i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Noen av de pågrepne er også mistenkt for å oppholde seg ulovlig i Norge.

Også Oslo politidistrikt er involvert i etterforskningen, som har pågått i flere måneder. Pågripelsene har skjedd på Østlandet, blant annet i Drammen, og det er både kvinner og menn som er pågrepet, skriver Drammens Tidende.

Fengslingsmøtene pågår gjennom torsdag i Buskerud tingrett i Drammen.

