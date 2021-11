Siv Jensen i ny bok – anklager Carl I. Hagen for «nedrige angrep»

Boka «Siv. Med egne ord» blir utgitt på Kagge forlag denne uka, et halvt år etter at hun gikk av som partileder. Et av kapitlene er viet det vanskelige forholdet til forgjengeren.

«Allerede sommeren 2007, ett år etter at jeg ble valgt til partiformann, hadde Carl behov for å fortelle at jeg ikke holdt mål», skriver Jensen.

Hun diskuterte situasjonen med sine nærmeste medarbeidere.

«Vi kom fram til at vi måtte avlede Carl; gi ham noe å holde fingrene i. Dermed konstruerte vi Fremskrittspartiets Seniororganisasjon. Vi hadde egentlig ikke behov for et sånt nivå, men vi rigget det til, også for at Carl skulle få penger. Carl har alltid vært opptatt av sin private økonomi, kanskje litt ukledelig for en politiker som tilsynelatende har interessert seg for den lille manns sak», skriver Jensen.

«Ble mer nedrige»

Jensen hevder hun strakte seg langt for å gi Hagen plass, men tilføyer.

«Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep.»

NTB har vært i kontakt med Carl I. Hagen for å gi ham mulighet til å svare på kritikken i boka.

– Jeg har ingen kommentar, sier han.

Viser til 40-årsjubileum

Jensen viser til at Eli Hagen i mediene kritiserte partiet for å bruke ektemannen for lite i valgkampen. Et annet eksempel Jensen viser til er feiringen av partiets 40-årsjubileum i 2013.

Jensen takket Hagen for hans innsats for partiet, forteller hun.

«Da Carl fikk ordet, takket han Eli.»

Ifølge Jensen var det vanskelig å gi Hagen tyngre oppgaver og verv fordi han også ønsket å være pensjonist og bo i Spania deler av året.

