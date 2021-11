Det var da Stortinget i juni 2008 skulle gjøre et historisk vedtak om felles ekteskapslov for likekjønnede.

– Det var rett og slett forferdelig vanskelig å fronte standpunktet til Frp. Flertallet i partiet ville ikke akseptere likekjønnede, noe jeg syntes var en gammeldags, bakstreversk og KrF-lik tilnærming, skriver hun i ferske Siv. Med egne ord.

Jensen gjør det tindrende klart at det å stemme nei til loven og som partileder markere partiets flertallssyn var «den aller vanskeligste saken for meg personlig».

«Kledde ikke den moderne utgaven av Frp»

Internt i stortingsgruppen tapte hun voteringen om hva som skulle være Frps syn. I offentligheten var det Frp og KrF som fremsto som de mest knallharde motstanderne av lovendringen fra Stoltenberg-regjeringen.

– Det kledde ikke den moderne utgaven av Fremskrittspartiet i det hele tatt. Vi er et liberalistisk folkeparti, opptatt av frihet for enkeltmennesket og at folk skal få̊ lov til å leve livet sitt så lenge de ikke skader andre mennesker. Kjærlighet er nå kjærlighet – enten du forelsker deg i ham eller henne, skriver Jensen i boken som er ført i pennen av journalist Gunnar Ringheim.

AVSLØRER: Siv Jensen etter at hun i februar holdt pressekonferanse og fortalte at hun gikk av. Nå avslører hun fra indre rom i ny bok. (Lise Åserud/NTB)

Hadde ikke lyst til å møte media

Hun har selv mange nære venner som er homofile. Derfor var dette fryktelig tungt å akseptere.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå ut til media for å fortelle hva partiet hadde bestemt, og ville egentlig at noen andre skulle ta det. Men som partileder måtte jeg ta ansvar også̊ i kontroversielle saker.

Vårt Land fulgte stortingsdebatten den gangen. Jensens innlegg kom sent uti debatten. Fra henne kom det da et atskillig mer balansert budskap enn flere av partiets «sluggere» hadde servert tidligere på dagen.





Følte hun tråkket på dem hun var glad i

I boken skriver hun:

– Det er ganske enkelt å lese kroppsspråket mitt om jeg ikke mener det jeg sier. Jeg har aldri hatt lett for å skjule følelsene mine, i hvert fall ikke når jeg opplever at jeg tråkker på mennesker jeg er glad i, slik jeg følte at jeg gjorde i dette tilfellet.

Men for Jensen var det aldri aktuelt å sette hardt mot hardt overfor stortingsgruppa. Det ville i så fall vært uansvarlig.

– Jeg måtte respektere vedtaket, det var bare så vanskelig å forsvare det.

Snakket støtte til Israel – i skuddsikker vest

På en helt annen måte ble en appell til Israels-venner foran Stortinget vinteren 2009 en annen krevende hendelse for Jensen. Hun hadde takket «et hjertelig ja» – men måtte iføre seg skuddsikker vest.

Det var kaotisk i Oslo sentrum. Politiet måtte sette inn store mannskaper for å gjenopprette ro etter at Palestina-sympatisører og Israel-venner støtte sammen.

Tåregass. Cocktailer som fløy gjennom luften. Fyrverkeri som ble avfyrt – bildet var kaotisk.

– I det galehuset skulle jeg altså holde appell. PST og politiet kontaktet meg i forkant, og for første gang fikk jeg livvakter. Jeg måtte ta på skuddsikker vest, og det hele føltes stadig skumlere. Sånn hadde jeg aldri hatt det før – gira og samtidig livredd.

KAOTISK: Siv Jensen holdt appell for Israel-venner foran Stortinget vinteren 2009. Det var i skuddsikker vest. For i byen var det harde sammenstøt. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Politiets beskjed: Hold deg innendørs

Etter at hun hadde holdt appell med ropert utenfor Stortingets port, ble hun geleidet inn i bygget. Politiet stoppet imidlertid en ny appell hun skulle holdt på Youngstorget, der hun var blitt kjørt ned.

– Ikke før jeg så vidt hadde kommet ut av bilen, ble jeg dyttet inn igjen og kjørt hjem. Politiet mente at risikoen var for stor.

Hjemme igjen ba politiet henne holde seg innendørs. Hun ble gitt telefonnummeret til PST.

Fikk panikk av et smell

– Jeg ble sittende igjen alene, helt skjelven. Plutselig lød et høyt smell, og jeg fikk fullstendig panikk. Hylte av redsel mens tårene sprutet. Jeg kastet meg over telefonen og ringte PST. Livvakten var der i løpet av få̊ minutter. Jeg var helt hysterisk. Livvakten ga meg trygghet og roet meg ned, forteller hun i boka.

Hun fikk aldri oppklart hvor smellet kom fra.

