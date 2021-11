Huitfeldt hardt ut mot Hviterussland

– Denne krisen skyldes hviterussiske myndigheters kyniske bruk av sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel, skriver Huitfeldt i en epost til NTB.

Hun legger til at vi står overfor «en bekymringsfull og uoversiktlig humanitær situasjon ved den polsk-hviterussiske grensen».

– Utnyttelsen av migranter viser dette regimets sanne ansikt. Vi står i full solidaritet med Polen, Litauen og EU i deres forsøk på å håndtere krisen som hviterussiske myndigheter har skapt ved EUs yttergrenser, skriver hun videre.

Utenriksministeren understreker at Norge sammen med nære partnere vil opprettholde presset mot Lukasjenko-regimet «for dets grove menneskerettighetsbrudd og aggressive opptreden overfor naboland».

Det har den siste tiden kommet en rekke rapporter om at migranter og flyktninger blir presset over grensa til Polen av hviterussiske grensevakter, for så å bli presset tilbake til Hviterussland av polske vakter.

Nato mener Hviterussland bruker migrantene som en brikke i et spill for å legge press på EU, og sier at landets handlinger er uakseptable. Bekymringen for situasjonen for flyktningene på grensa øker, spesielt nå som vinteren nærmer seg.

