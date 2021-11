AVUNDSYK: Vi er et populært par, det vil si han, så vi får normalt mange invitasjoner til sosiale lag. Men jeg føler jeg meg som en «grå mus» som blir helt borte. Jeg vet at jeg også har mye å by på, men det blir liksom ikke plass. Jeg synes at han kan slippe meg til mer. (Illustrasjon: Børge Bredenbekk)