Det framgår i Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker å fase ut store kommersielle aktører, og at de ønsker en stans i konkurranseutsetting i barnevernet.

– Med denne bevilgningen vil vi kunne sikre at mer av barnevernet kommer i offentlig regi allerede ved anbudsrunden til våren, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til Klassekampen .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!