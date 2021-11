Regjeringen foreslår en halv milliard ekstra i bistand til småbønder i sør

– Vi har sagt at vi ønsker å prioritere klimatilpasning og mat mye tydeligere, enn den forrige regjeringen. Kampen mot sult er kamp nummer én, sier Tvinnereim, og legger til:

Statsråden understreker at dette ikke er «friske» millioner, men hentes fra andre steder i utviklingsbudsjettet.

I Solberg-regjeringens forslag til budsjett var det foreslått 952 millioner kroner på budsjettposten «matsikkerhet, fisk og landbruk». Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) opplyser til Nationen at den nye regjeringen ønsker å øke dette med 500 millioner kroner.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!