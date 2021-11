Kvinne skal lede Vatikanets administrasjon

Hun skal ha øverste ansvar for administrative oppgaver, deriblant Vatikanets museer, postkontor og politistyrke.

Paven har gjentatte ganger sagt at han ønsker mer likestilling i den katolske kirken. Torsdag kom nyheten om at fransiskaner-søsteren Raffaella Petrini (52) blir den første kvinne noensinne som får toppstillingen i Vatikanets administrasjon.

