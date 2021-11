Penger og løfter skal stoppe avskoging: – Nøkkelen er å hjelpe menneskene i skogkanten

– Dette er kjempepositivt. Det gir en stor impuls til skogsatsingen og kan virkelig gjøre endringer, sier Knut Andreas Lid, som er i Glasgow for Caritas Norge.

Caritas er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon, og har tidligere fått bevilget 35 millioner kroner for årene 2021-2025 fra den norske skogsatsingen til arbeid blant småbønder i DR Kongo og Colombia. Ifølge Caritas lever én milliard mennesker i og rundt de tropiske regnskogene i verden. De er blant de fattigste i verden.

100 politiske ledere signerte tirsdag en erklæring om skog og arealbruk. Skog tar opp en tredel av klimagassene som slippes ut, men dette opptaket går ned i takt med avskoging.

Blant landene som forplikter seg til å stoppe avskoging innen 2030 er Norge, Storbritannia, EU, Kina, USA, Canada og Russland sammen med regnskog-land som Brasil, DR Kongo, Indonesia og Papua Ny Guinea. Avtalen er en av flere avtaler som Storbritannia har tatt initiativ til, i tillegg til forhandlingene som bygger videre på Paris-avtalen.

Én milliard mennesker bor ved regnskogen

Lid i Caritas understreker at det avgjørende er om pengene når ut til menneskene som lever i og rundt skogkanten. Han understreker at mye av avskogingen som foregår, er ulovlig, og at nøkkelen er å få mennesker ut av fattigdom ved å gi dem noe annet å leve av.

– Kriminaliteten florerer der fattigdommen er stor, sier Lid, som legger tik:

– De ser seg nødt til å hogge mer skog for å få mat på bordet. Vi jobber med å finne mer bærekraftige løsninger.

I Colombia er kvegdrift den største driveren bak avskogingen, og står for 80 prosent av avskogingen, ifølge Caritas. I DR Kongo er det produksjon av trekull som energikilde som mest driver fram avskoging.

I erklæringen fra de politiske lederne tirsdag understrekes det at urfolks rettigheter skal styrkes. Det mener Lid er svært viktig.

– Utfordringen er at de som hogger skogen, bryter loven. De juridiske rettighetene hjelper bare et stykke på vei. Urfolk har en rolle som skogvoktere, men kjemper mot en maktubalanse som må rettes opp, sier Lid.

– En kjempemulighet

Anders Haug Larsen er leder for politikk i Regnskogfondet, og mener dagens nyheter fra offentlig og privat hold er gode.

– Summen av dette er en kjempemulighet for de regnskoglandene som ønsker å innføre en ny politikk, sier Larsen.

Tømmer gir penger i kassa, men Larsen mener hjelpen utenfra kan være en gulrot som gjør regnskogland interessert i å snu utviklingen.

Et av landene som har skrevet under, er Brasil, som Norge valgte å stanse regnskogstøtten til fordi avskoging likevel pågikk i stor skala. Larsen mener nettopp Brasil er et godt eksempel på hvorfor den rike delen av verden må kreve at de landene som skal få midler, først må vise at de klarer å redusere avskogingen.

Larsen synes det er oppløftende at mange land vil øke bevilgningene til å sikre urfolks rettigheter. Flere steder har urfolk som vokter regnskog, blitt utsatt for vold og drap.

Larsen er enig med Caritas i at det er viktig å nå fattige mennesker som lever i og rundt regnskogen i et land som Kongo, men understreker at det også der er viktig å ta tak i de store driverne.

– Også der er store næringsaktører interessert i hogst og å utnytte skogområdene, sier Larsen.

Storebrand med i selskaps-initiativ

Emine Isciel er leder for klima og miljø i Storebrand kapitalforvaltning, et av 30 selskap bak en erklæring i Glasgow tirsdag fra private finansinstitusjoner om å gå inn med 60 milliarder kroner for å stanse avskoging. Selskapene skal ha avskogingsfrie porteføljer innen 2025. Et annet viktig punkt i erklæringen er åpenhet og samarbeid om aktivt eierskap. Hvis flere investorer krever strategiendring, gir det større makt bak kravene.

Isciel sier til Vårt Land at Storebrand i har hatt avskoging på sin agenda i nærmere ti år, og at de var tidlig ute da selskapet i 2019 lovet avskogingsfrie porteføljer innen 2025. Storebrand holder øye med særlig fire råvarer som driver avskoging: Soya, tømmer, palmeolje og kveg.

Isciel understreker at det er avgjørende for å lykkes at selskaper, finansinstitusjoner og myndigheter beveger seg i samme retning. Storebrand jobber mye med hvordan best identifisere hvilke selskaper som bidrar til avskoging, også indirekte gjennom banker som gir lån til selskaper bidrar til avskoging.

Brasil har vært et land Storebrand har hatt kontakt med etter at det diplomatiske samarbeidet brøt sammen.

Anders Haug Larsen i Regnskogfondet sier at Storebrand har spilt en viktig rolle i å mobilisere flere investorer mot avskoging.

– At du nå får investornæringen også tungt på banen, er viktig for å tvinge fram den nødvendige endringen i regnskogland, og sørge for at bedrifter ikke selger varer som bidrar til avskoging, sier Larsen.

