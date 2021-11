Irakisk migrant død på grensa mellom Polen og Hviterussland

Ifølge hviterussiske grensevakter døde mannen på polsk side etter å ha kommet fra Hviterussland.

De hevder at polske grensevakter har tvunget andre migranter til å trekke liket med seg tilake til hviterussisk side, men det blir tilbakevist av polske myndigheter.

Tusenvis av migranter og flyktninger har forsøkt å reise gjennom Hviterussland til EU-landene rundt de siste månedene.

EU anklager president Alexandr Lukasjenko for å sende flyktninger over grensa med vilje, som hevn for sanksjonene organisasjonen har iverksatt mot ham.

Migrantene selv hevder de blir tvunget over grensa av Hviterussland og deretter stoppet i Polen, og at de derfor er strandet i grenseområdene.

