USAs høyesterett stiller spørsmål ved Texas’ strenge abortlov

Loven var mandag oppe til diskusjon i høyesterett i Washington. I september sa fem av de ni dommerne nei til å hindre at loven ble iverksatt.

Denne gangen ser det ut til at et flertall av dommerne ønsker å la en føderal domstol behandle søksmålet fra en sammenslutning av abortklinikker, men det er uklart om dette også vil gjelde søksmålet til justisdepartementet, skriver The New York Times.

Både abortklinikkene og justisdepartementet mener at loven er i strid med USAs grunnlov, og begge har saksøkt delstaten Texas for å ha brutt grunnloven.

Debatten mellom de ni høyesterettsdommerne varte i flere timer og beskrives som livlig. Det er imidlertid uklart når domstolen vil komme med sin kjennelse, og om de vil beordre abortloven stanset eller be saksøkerne be en lavere rettsinstans om å stanse loven, skriver nyhetsbyrået AP.

[ Texas med abort-dusør ]

To kan ha skiftet side

Tidligere har et mindretall bestående av høyesterettsjustitiarius John Roberts og tre liberale dommere stemt for å blokkere loven som forbyr abort etter at det kan registreres hjertelyd hos fosteret. Det vil som regel si etter seks uker, noe som er før mange kvinner i det hele tatt vet at de er gravide. Verken voldtekt eller incest gir rett til unntak.

Denne gangen ser det ut til at to konservative dommere som ble utpekt av Donald Trump, Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett, også vil stemme for å la føderale domstoler behandle søksmål mot loven.

– Det er et smutthull som er blitt utnyttet her, eller brukt her, sa Kavanaugh og la til at høyesterett må ta stilling til om smutthullet skal stenges.

Loven er utformet på en særskilt måte som gjør det problematisk for føderale domstoler å behandle søksmål mot loven. Loven innebærer at alle som utfører eller bidrar til at noen tar abort, kan straffes med store bøter.

[ Forvirret over USAs abortlovgivning? Les USA-ekspertens historiske gjennomgang ]

Stanset i andre delstater

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i høyesterett fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Demonstranter samlet seg mandag foran domstolen i Washington hvor rettsbehandlingen finner sted. «Hold loven deres unna kroppene våre», sto det skrevet på skiltene til demonstrantene.

Abortklinikker ba høyesterett blokkere Texas-loven da den trådte i kraft 1. september, men domstolen avviste den gang dette og viste til «prosedyremessige hindre».

[ USAs justisdepartement saksøker Texas for å stanse ny abortlov ]