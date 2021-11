101 migranter fant et smutthull og kom seg til Norge via Norwegian

Norske myndigheter oppdaget smutthullet og satte en stopper for det, skriver Aftenposten.

Det var en Norwegian-rute fra Tyrkia til Serbia med mellomlanding på Gardermoen som ga migrantene en gylden mulighet.

Kinesere trenger ikke visum for å dra til Serbia, og de kunne dermed kjøpe en helt vanlig billett til Beograd for så å hoppe av under mellomlandingen i Norge og søke asyl.

Utlendingsdirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at til sammen 101 uigurer ankom Norge i løpet av september. Det var omtrent en tredel av alle som søkte asyl i Norge forrige måned.

Totalt seks avganger forlot Antalya før norske myndigheter grep inn og stoppet muligheten,

Uigurene har forklart at de ikke føler seg trygge i Tyrkia ettersom landet er på god fot med Kina, og de fryktet arrestasjoner og retur til Kina.

Kinas behandling av uigurer har ført til sterke reaksjoner i en rekke vestlige land.

