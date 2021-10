Siktede vil ikke snakke med noen etter kirkehærverket

TYDELIGE SPOR: Kirkeverge Alexander Paul sier det er tydelig at noen har vært i krypten, og at det skal være snakk om likskjending. (Baard Larsen/Grimstad Adressetid)

Kirkevergen anslår at restaureringsarbeidet er så stort at det må ut på anbud.

– De har vært nede i krypten, i kjelleren og romstert. Av hensyn til etterforskningen og de døde vil jeg ikke si mer, men det er tydelig at de har vært der. Dette er likskjending, mener kirkevergen.

Undersøkelsene viste at det ikke er stjålet noen gjenstander.

– Hun sier at tingene som er ødelagt høyst trolig kan settes i stand igjen. Det er jo gode nyheter i en slik situasjon. Selv om det blir merker som vil være synlige for dem som kjenner tingene, kan de i stor grad fremstå som før, sier Paul til Agderposten .

Norsk institutt for kulturminneforskning har undersøkt skadene i Fjære kirke og kommet til at det som er ødelagt, høyst sannsynlig kan settes i stand igjen.

Det var en gang mellom torsdag kveld og fredag morgen at kirken ble utsatt for innbrudd. Det ble gjort omfattende skader inne i kirken, deriblant på en rekke uvurderlige gjenstander fra helt tilbake til 1200-tallet.

– Jeg har ikke fått opplysninger om hva han skal ha gjort. Beslutningen om pågripelse av ham er gjort for omfattende ødeleggelser på flere gjenstander, sier forsvareren.

Devold sier videre at politiet nå vil ha en ytterligere undersøkelse av tilstanden hans. Foreløpig har Devold ikke fått snakket med sin klient eller politiet. Foreløpig har han kun fått tilgang til pågripelsesbeslutningen.

– Han er i en slik tilstand at han ikke ønsker å snakke med noen. Det er altså ikke gjort noen avhør av ham i det hele tatt, opplyser den siktede mannens forsvarer, advokat Ole Joakim Devold til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

