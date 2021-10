Stortingspresidenten avviser amme-nekt

– Her har det oppstått en situasjon der man presenterer et problem som jeg ikke opplever at eksisterer her på Stortinget, sier Hansen til NTB i et hastig innkalt pressemøte i regi av KrF onsdag ettermiddag.

Amming på Stortinget er blitt en snakkis etter at stortingsrepresentant og nybakt mor Ada Abusland (Sp) etterlyste tydeligere retningslinjer for hva som er tillatt og ikke i stortingssalen.

I en epost til Klassekampen bekrefter stortingsadministrasjonen at det ikke er lov til å ta med nyfødte barn inn i stortingssalen.

Krevde umiddelbar endring

Nyheten fikk fungerende KrF-leder Olaug Bollestad til å rykke ut og kreve en umiddelbar regelendring fra stortingspresidenten slik at amming i stortingssalen likevel blir tillatt.

Nå avviser Eva Kristin Hansen at stortingsrepresentanter blir nektet å amme i stortingssalen.

– Jeg har aldri sagt at det ikke er lov, sier Hansen.

Finnes ikke ammeregler

Ifølge Hansen finnes det verken regler for eller mot amming på Stortinget i dag. Slikt styres ut fra skjønn, forklarer hun.

Amming i stortingssalen har heller aldri vært et problem, mener Hansen.

– Vi vil legge til rette for småbarnsmødre og -fedre som trenger å ha med seg barna på jobb. Det har aldri vært en problemstilling, og det tror jeg handler om at det aldri har vært noen som har tatt med en baby inn i salen, sier Hansen.

Blir tema på stortingsmøte

Hun vil likevel sette amming på dagsordenen når hun møter de parlamentariske lederne på Stortinget uken etter neste.

– Der tenker jeg det er naturlig at vi drøfter hvordan vi løser situasjonen for småbarnsforeldre, også dette med amming, sier Hansen.

Bollestad gleder seg over det hun omtaler som en løsningsorientert stortingspresident. De to har ifølge Bollestad hatt en god prat sammen onsdag.

– Jeg heier på unge mødre. Da jeg fikk mitt første barn for 25 år siden, skulle du skjule at du ammet. Verden har gått videre siden den gang, sier hun.

Ønsker debatten velkommen

Også Abusland har tatt en prat med stortingspresidenten onsdag. Hun er glad for at ammeproblematikken nå blir løftet fram.

– Jeg synes stortingspresidenten har en veldig fin tilnærming til dette, sier Abusland.

– Når du kommer inn på Stortinget i to nye roller, både som stortingsrepresentant og som mamma, er det vanskelig å vite hva som er lov og ikke – særlig når det ikke er en enkel måte å finne ut av det på, sier hun.