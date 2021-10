Støre dobler klimabistanden: – Blir en hovedsatsing i norsk utviklingspolitikk

Støre forteller om løftet til Aftenposten i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow. Et av hovedtemaene der blir rike lands støtte til klimaomstilling i utviklingsland.

– Det å stille opp for utviklingslandene for å gjøre deres overgang mulig, det er også et veldig viktig tiltak, sier Støre.

Målsettingen er at den samlede klimafinansieringen til utviklingsland skal dobles fra 7 milliarder kroner i 2020 til 14 milliarder i 2026, skriver avisa.

– Denne satsingen vil bidra til at flere land som trenger mer energi kan satse på fornybart, i stedet for å gå veien om for eksempel kull eller fossil energi, sier Støre i en uttalelse sendt til NTB.

– Vi trenger at flere land bidrar mer om vi skal klare en raskere overgang til fornybart. Med dette går Norge foran og viser vei. Med en dobling av vår klimafinansiering, vil bekjempelse av klimaendringer bli en hovedsatsing i norsk utviklingspolitikk i årene fremover, sier statsministeren.

Støre har tirsdag taletid på klimatoppmøtet som starter søndag. Møtet anses som svært viktig for om verden kan nå målene som ble meislet ut i Parisavtalen.

I den avgåtte Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 la de opp til en økning fra 6,3 til 8,2 milliarder i klimafinansieringen. De borgerlige planla å doble klimabistanden innen 2025, og daværende statsminister Erna Solberg utfordret Støre til å matche dette