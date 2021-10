Paven reiser til Canada etter overgrepsskandale ved internatskoler

Datoen for pavens besøk er foreløpig ikke bestemt, men Vatikanet sier i en uttalelse at paven har takket ja til en invitasjon fra canadiske biskoper.

Rundt 150.000 barn fra Canadas urbefolkning ble mellom 1831 og 1997 tvunget til å gå på internatskolene, som var drevet av den katolske kirken. På skolene ble barna tvunget til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. Det var minst 130 slike skoler i Canada.

Sinnet har vokst i landet etter at det siden slutten av mai har blitt avdekket mer enn 1.000 umerkede graver i nærheten av tidligere internatskoler. Flere kirker er blitt utsatt for ildspåsettelser etter at gravene ble oppdaget.

Den canadiske regjeringen har innrømmet at fysisk og seksuell vold var utbredt på skolene, og elever skal ha blitt fysisk avstraffet for å snakke morsmålene sine.

Paven har uttrykt at han er preget av skandalen, men har ikke gått så langt som å beklage – noe urbefolkningsledere har etterlyst.