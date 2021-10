Barth Eide: Å holde på 1,5 grader er et av tre hovedmål

– Det er en helt annen stemning før dette klimatoppmøtet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Mandag hadde han invitert pressen i forkant av klimatoppmøtet, som åpner i Glasgow i Storbritannia 31. oktober. Toppmøtet skulle vært i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien. Det mener Barth Eide også har sine fordeler, blant annet fordi USA nå stiller med en annen president.

Barth Eide har forhåpningene i orden før toppmøtet.

– Vi ønsker å bidra til at sentrale industriland går sammen om høyere ambisjoner, sier han.

Mindre plass til utslipp

Han har med seg tre hovedmål til Glasgow:

Maks 1,5 grader: Det britiske formannskapet vil klargjøre at oppvarmingen skal holdes på maks 1,5 grader, og dette vil Norge støtte aktivt. Barth Eide understreker at vi vet mer nå enn sist om hvor alvorlig forskjellen på 1,5 og 2 grader er både i utslag av klimaendringene og kostnader det medfører. Han mener at det å understreke 1,5 som det klare målet, også innebærer at alle må forholde seg til at karbonbudsjettet som gjenstår er strammere enn om målet var maks 2 grader. Klimafinansiering: Både det britiske formannskapet og FNs generalsekretær har varslet at klimafinansieringen blir en sentral tematikk, og at det trengs en kraftig opptrapping av midler og tydelige og konkrete tilsagn fra rike land om penger. Barth Eide viste til at verden nå er rundt 1,11 grader varmere, og at det blir betydelig verre hvis oppvarmingen går over 1,5 grader, i form av mer skogbranner, mer flom, jorderosjon, tørke og ekstremhendelser. Fattige land trenger både å gjøre sitt til å begrense oppvarmingen og å ha råd til å takle utslagene av klimaendringene som de rammes av. Lande tekniske regler: Norge har fått et særlig ansvar for å komme i mål med reglene for handel med utslipp. Barth Eide understreket at selv om dette er teknisk og nerdete, er det svært viktig at reglene sørger for at utslipp kutt ikke blir rapportert dobbelt av flere land, og at handel med kvoter må være knyttet til reelle utslippskutt. Norge leder disse forhandlingene sammen med Singapore, og deres klimaminister som Barth Eide kjenner fra tidligere.

SIVILSAMFUNNET ER KLARE: En demonstrant står klar med banner, for å tydeliggjøre kravene før klimatoppmøtet i Glasgow denne uken. (Kirsty Wigglesworth/AP)

Optimist

Klima- og miljøministeren fikk flere spørsmål om han virkelig tror det er mulig å nå målet om maks 1,5 graders oppvarming. Mandag la Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) fram nye tall som viser at selv om utslippene globalt gikk ned med 5,6 prosent i 2020, økte ansamlingen av klimagasser i atmosfæren.

Barth Eide sa at WMOs nye rapport kan tyde på at evnen som havet og landjorda har til å ta opp i seg karbon begynner å bli mettet.

– Det er i så fall veldig, veldig, veldig alvorlig.

Klima- og miljøministeren understreket at det å ha 1,5 grader som mål, er viktig å fastholde. Også selv om flere forskere anslår at verden har kurs mot langt høyere temperaturøkninger.

– Jo hardere vi prøver på 1,5 grader, jo bedre blir det vi får til. Jeg mener også at det vil ha en reell effekt å si at 1,5 grader er den nye normen. Det betyr at det må inngå i de planene som store selskaper og land legger framover, og det vil være dumt å låse seg fast til utslipp som det ikke er plass til.

Barth Eide understreket at sommeren i år gjorde at klimaendringene også kom til den rike verden for alvor, til land som Canada, USA, Tyskland, Nederland, Belgia og Russland med skogbrannene i Sibir, og at det utløser sterkere krav om handling. Russland har nå meldt at landet vil sette mål om netto null utslipp innen 2060.

– Jobben vi står overfor er overkommelig. Uten det internasjonale løftet vi ser nå, ville det vært vanskelig. Men å sette 1,5 grader som gullstandarden utløser penger og regulatoriske grep, og at man gjør dette i fellesskap internasjonalt, gjør at det er mulig, sier Barth Eide.

Klimatoppmøtet i Glasgow

Fra 31. oktober til 12. november pågår klimatoppmøtet COP26. Etter Parisavtalen fra 2015 skulle landene melde inn forsterkede klimamål i løpet av fem år, til i fjor. Toppmøtet ble utsatt til i år på grunn av koronapandemien.

Møtet arrangeres i Glasgow i Storbritannia.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa i en tale til FN tidligere i høst at klimatoppmøtet i Glasgow er et viktig vendepunkt og en siste sjanse for menneskeheten. – Vi kan gjøre denne vakre planeten praktisk talt ubeboelig, ikke bare for oss selv, men for mange arter, sa Johnson til FNs hovedforsamling.

