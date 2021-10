Utviklingen møter kraftige fordømmelser fra både israelske og internasjonale menneskerettsorganisasjoner, samt palestinske myndigheter.

Fredagens beslutning omtales som en kraftig opptrapping i Israels mangeårige forsøk på å slå ned på politisk aktivisme i de okkuperte palestinske områdene.

– Denne redselsfulle og urettferdige beslutningen er et angrep fra Israels regjering på den internasjonale menneskerettsbevegelsen, sier Amnesty International og Human Rights Watch i en felles uttalelse.

Vedtaket ser ut til å bane vei for at Israel kan ransake organisasjonenes kontorer, gjennomføre beslag, pågripe ansatte og kriminalisere offentlig støtte til dem.

Israels forsvarsdepartement anklager organisasjonene for å ha spilt en sentral rolle i finansieringen av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

Pengestøtte

De seks organisasjonene er Union of Palestinian Women's Committees (UPWC), Addameer, Bisan Center for Research and Development, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine (DCI-P) og Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

De fleste av disse dokumenterer påståtte menneskerettsbrudd utført av både av israelske og palestinske myndigheter. Organisasjonene har dessuten mottatt betydelige bistandsmidler fra europeiske land, også Norge.

– Vi fordømmer på det sterkeste angrepet på palestinske menneskerettsorganisasjoner og rettighetsforkjempere. Dette er aktører som i tiår har dokumentert brudd på menneskerettigheter og folkeretten, begått av den israelske okkupasjonsmakten og settlere, skriver Line Khateeb, som er leder for Palestinakommiteen, i en SMS til Vårt Land.

– De er også en viktig stemme som påpeker brudd begått av palestinske myndigheter. At Israelske myndigheter forsøker å stilne og kriminalisere deres arbeid må også sees på som et angrep på alle menneskerettighetsforkjempere. Den norske regjeringen må komme på banen og fordømme dette nå, fortsetter Khateeb.

«Hemmelige bånd»

Israels forsvarsdepartement anklager de seks palestinske gruppene for å ha hemmelige bånd til PFLP. Det er en sekulær og venstreorientert gruppe som har både et politisk parti og en væpnet fløy som har utført angrep mot israelere. Både Israel og flere vestlige land regner PFLP som en terrororganisasjon.

Forsvarsdepartementet, som kunngjorde beslutningen mens det er helg både i Israel og Palestina, hevder at organisasjonene kontrolleres av PFLPs lederskap. Israel informerte tidligere i år EU-givere om deres påståtte misbruk av midler.

– Strategisk angrep

Den palestinske selvstyremyndigheten fordømmer avgjørelsen. De beskriver det som «et strategisk angrep på palestinsk sivilsamfunn og det palestinske folkets grunnleggende rett til å motsette seg Israels ulovlige okkupasjon og avdekke dets vedvarende forbrytelser».

Amnesty International og Human Rights Watch, som har hovedkontorer i henholdsvis London og New York, mener beslutningen kan føre til at Palestinas mest fremtredende sivilsamfunnsgrupper må legge ned arbeidet.

– Selv om våre organisasjoners ansatte har blitt utsatt for deportering og reiseforbud, har palestinske menneskerettsforkjempere alltid båret den tyngste byrden av undertrykkelse, sier de.

Israelsk solidaritet

Den israelske menneskerettsgruppen B'Tselem kaller regjeringens beslutning for en handling «som er karakteristisk for totalitære regimer».

– B'Tselem står i solidaritet med våre palestinske kolleger, er stolt av vårt samarbeid opp gjennom årene – og er fast bestemt på å videreføre det, sier organisasjonen.

Flere kritikere påpeker at Israel fra før har forbudt selv fredelige politiske aktiviteter på den okkuperte Vestbredden.

