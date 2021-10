FLOM: 13 år gamle Arielle (til venstre) bor sammen med moren Aline og lillesøster Ester i en leir for internt fordrevne i Burundi. Teltet er så lite at det ikke går an å stå oppreis. De måtte flytte hit da Tanganyika-elven flommet over og de mistet huset. (Redd Barna)