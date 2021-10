Islamsk Råd kritiserer politiet og medienes omtale av Kongsberg-siktede

– Det at man påberoper seg å være muslim gjør en ikke automatisk til muslim, på tilsvarende vis som at en ikke blir «Guds budbringer» bare av å gi seg selv denne merkelappen, skriver Islamsk Råd Norge i en pressemelding.

Politiet gikk torsdag ut og sa at Bråthen har konvertert til islam, og at de har mottatt bekymringsmeldinger om radikalisering.

I en video som de siste dagene har sirkulert på nettet, omtaler Bråthen seg som muslim, og sier at han er en budbringer.

– Unødig mistenkeliggjøring

Islamsk Råd oppfatter det at mediene har omtalt Bråthen som konvertitt, som en unødig mistenkeliggjøring av muslimer.

– Det er viktig å poengtere at om Bråthens konvertering til islam faktisk hadde vært reell, så hadde det like fullt vært galt fremstille volden som såkalt islamistisk terror. En islamist er en religiøs aktivist med politiske visjoner, skriver Islamsk Råd.

De uttrykker også medfølelse med berørte, deres familier og lokalmiljøet i Kongsberg.

– Svekket mistanke om konvertering

Politiet sa på en pressekonferanse lørdag at hypotesen om at siktede konverterte til islam er svekket.

– Det har vært kjent i det offentlige at han selv har sagt at han har konvertert. Etterforskningen så langt har styrket hypotesen om at han ikke har gjort dette veldig seriøst, sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt.

– Med det mener vi at han ikke har fulgt opp eller brukt de tradisjonene som er vanlig i den kulturen og religionen, sa Omholt.

